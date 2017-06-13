Трамп потребовал извинений от американских СМИ за "фейковые новости"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от американских СМИ, распространяющих, по его словам, "фейковые новости", извинений за неточные материалы о нем.

"Беспрецедентно высокий уровень "фейковых новостей". Где их извинения мне за все неточные материалы???", — написал американский президент в своем аккаунте в Twitter.

Fake News is at an all time high. Where is their apology to me for all of the incorrect stories??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2017 г.

​

Прошедшие в 2016 году президентские выборы отличались крайне резкой риторикой, в том числе и в отношении СМИ, подавляющее большинство которых поддерживало кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон.

Кандидат республиканцев Дональд Трамп многократно критиковал СМИ за "фейковые новости" и предвзятое к нему отношение. В ответ сторонники Клинтон обвиняли приверженцев Трампа в распространении "фейковых новостей" через интернет.

После избрания Трамп называл СМИ "врагами народа" и "оппозицией". Уже несколько месяцев большую часть новостного эфира занимает разбирательство о том, имел ли место "сговор" Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании — наличие подобных связей опровергают, как в Белом доме, так и в Кремле.