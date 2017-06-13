МИД назвал идею запрета программ из РФ в Молдавии информационной блокадой

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал регистрацию в парламенте Молдавии законопроекта об исключении из молдавского эфира новостных программ РФ информационной блокадой собственного населения.

"Это вызывает чувство сожаления в связи с тем, что по сути дела речь идет об информационно блокаде своего собственного населения", — сказал Карасин РИА Новости.

Ранее в парламенте Молдавии был зарегистрирован законопроект Демократической партии страны по изменению и дополнению Кодекса о телевидении радио, который предполагает защиту информационного пространства от якобы пропаганды и исключении из эфира информационных программ российских телеканалов.

Проект, предложенный Демократической партией, позволяет телеканалам размещать информационно-аналитические программы, новости и передачи на военную тематику только стран-членов ЕС, США, Канады, а также других государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число не входит и Россия – ред.).