Южная Корея сообщила о побеге из КНДР северокорейского военнослужащего

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото

ТОКИО, 13 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Военнослужащий КНДР перешел во вторник в Южную Корею через военно-демаркационную линию, разделяющую Корейский полуостров, сообщает агентство Рёнхап.

По данным агентства, перебежчик проник в Южную Корею на участке центральной передовой линии в провинции Канвондо. Агентство приводит информацию Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи, согласно которой побег военнослужащего из КНДР произошел в 19.50 по местному времени (13.50 мск), он сдался южнокорейским военным.

"В настоящее время мы изучаем состояние его здоровья, а также мотивы и обстоятельства побега", — приводит Рёнхап заявление ОКНШ.

Агентство отмечает, что во время побега военного между перестрелки между Южной Кореей и КНДР не было.

В последний раз солдат КНДР перебежал в Южную Корею 29 сентября 2016 года.