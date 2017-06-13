"Человек-паук" Ален Робер взобрался на небоскреб в Барселоне

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Испанские власти оштрафовали знаменитого на весь мир французского "человека-паука" Алена Робера за покорение еще одного высотного здания в Барселоне, пишет газета Periodico.

Man clings to skyscraper 100m above street https://t.co/jNhFv6pJbj — Alain ROBERT (@frenchspiderman) 13 июня 2017 г.

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По данным издания, в понедельник Робер взобрался на 116-метровое здание отеля Melia Barcelona Sky. На крыше его ожидали представители городской гвардии. Размер штрафа может составить от 100 до 600 евро.

Ранее Робер трижды покорял один из самых известных небоскрёбов Барселоны башню Агбар — 34-этажное здание высотой в 145 метров.

Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире — дубайская башня "Бурдж-Халифа".