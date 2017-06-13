В МИД ответили на обвинения в адрес высланных из Молдавии дипломатов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал пустой болтовней, не подтвержденной фактами, сообщения о том, что высланные из Молдавии российские дипломаты якобы вербовали жителей страны для участия в конфликте на востоке Украины.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на правительственные и дипломатические источники в Молдавии сообщило, что высланные из страны российские дипломаты якобы были офицерами ГРУ под прикрытием и вербовали жителей страны для участия в конфликте на востоке Украины. При этом агентство отмечало, что не располагает независимым подтверждением полученной информации.

"Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдавии непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил", — сказал Карасин РИА Новости.

"Это пустая болтовня. Люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии", — добавил он.

Россия неоднократно опровергала заявления об участии в конфликте на Украине или причастности к боевым действиям.

Посольство России в Молдавии 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб.