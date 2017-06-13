Мужчина, впервые увидевший мир в цвете, не смог сдержать слез

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В США 50-летний мужчина по имени Крис Смельцер, страдающий дальтонизмом, получил в подарок очки, с помощью которых впервые за всю свою жизнь смог увидеть окружающий мир в цвете. Родные и близкие запечатлели его реакцию на видео.

Смельцер не смог сдержать эмоций. "О Боже мой", — говорит он сразу после того, как надевает очки, после чего внимательно осматривает все вокруг, начиная с собственных рук.

"О, голубые джинсы, верно?", — восторженно восклицает он, посмотрев на ноги.

В конце видео Смельцер смотрит на деревья и не может сдержать слез. "Это прекрасно. Это просто безумие. Спасибо вам большое", — говорит он срывающимся голосом.

"Криса настолько переполняли эмоции, что, как мне кажется, он выплакал все слезы", — пишет в комментарии под видео Делайла Смельцер, опубликовавшая ролик.