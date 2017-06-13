ООН опубликовала доклад о соблюдении прав человека на Украине

ЖЕНЕВА, 13 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Необходимость для жителей Донбасса регистрироваться центральной части Украины в качестве временно перемещенных лиц лишает пенсии 400 тысяч украинцев, эта процедура должна быть отменена, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, опубликованном во вторник.

Документ охватывает период с 16 февраля по 15 мая 2017 года. За это время представители ООН зафиксировали 36 смертей и 157 ранений среди гражданского населения. Это на 48% больше, чем за предыдущий отчетный период с середины ноября 2016 года по середину февраля нынешнего года.

Составители доклада также отметили продолжение нарушений прав человека со стороны Киева. Критике, в частности, подверглись обязательная процедура регистрации пенсионеров из восточных частей страны в центре, в качестве внутренне перемещенных лиц. Без такой регистрации более 400 тысяч граждан Украины оказались лишенными своей пенсии, указывают в УВКПЧ ООН. В докладе рекомендуется отменить это положение.

Негативную реакцию вызывает у правозащитников и существование линии соприкосновения, которая "ежедневно ограничивает право на свободу передвижения". Длинные очереди на блокпостах достигли своего максимума в марте и апреле, с более чем 900 тысяч переходов в каждом месяце по сравнению с 550 тысячами переходов в феврале.

Запрет правительства Украины на перемещение грузов, в том числе, угля и металлопродукции, через линию соприкосновения, и захват около 54 предприятий вооруженными группами в районах, находящихся под их контролем, также оказывает негативное влияние на ситуацию с правами человека. Ряд предприятий, в том числе теплоэлектростанций, остановили или ограничили свою работу. Это привело к тому, что тысячи людей оказались в ситуации еще большей неопределенности относительно их трудоустройства, источников дохода и средств к существованию.