Настоящее имя дочери Обамы удивило пользователей сети

Бывший президент США Барак Обама, его супруга Мишель и дочери Малия и Саша (Наташа). Архивное фото

Бывший президент США Барак Обама, его супруга Мишель и дочери Малия и Саша (Наташа). Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. "Русское" имя одной из дочерей бывшего президента США Барака Обамы шокировало пользователей соцсетей.

Автор интернет-издания Refinery29 Эшли Форд рассказала в Twitter о том, что примерно год назад она узнала настоящее имя Саши Обамы, которую на самом деле зовут Наташа. Однако среди подписчиков аккаунта журналистки это сообщение стало настоящей сенсацией, в которую многие из них не хотели верить.

"Вы узнали об этом на целый год раньше, чем я", — написал пользователь Laterice Rule.

Well, you knew a whole year before me.😂 — Laterice Rule (@Queensocialphob) 11 июня 2017 г.

"Что? Если это шутка, то она удалась", - отметил Stirling Allred.

What? If you're trolling, this is excellent. — Stirling Allred (@riven921) 11 июня 2017 г.

"Вы лжете", — написала Kat Noel.

Нашлись и те, кто сразу же решил поднять тему "российских связей", отметив, что нынешнего президента должна заинтересовать эта информация.

"Погодите, что? Кстати, если Дональд Трамп узнает об этом, он скажет, что это доказательство сговора Обамы с Россией", - считает quizquest.

Wait, what? Also, if DT finds out, he'll try to say that proves it was really Obama who colluded w/Russians. — quizquest (@quizquest) 11 июня 2017 г.

Издание отмечает, что информация о настоящем имени дочери Обамы находится в открытом доступе, однако раньше она не привлекала внимание прессы и интернет-пользователей.