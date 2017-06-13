Слушания по делу об убийстве Ким Чен Нама перенесли в женскую тюрьму

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Слушания по делу об убийстве в Малайзии Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера — из соображений безопасности перенесли из суда в одну из женских тюрем Малайзии, передает во вторник агентство Bernama.
Сообщается, что такое решение было принято во вторник. Слушания должны были состояться в городе Шах-Алам в кабинете судьи в пятницу в закрытом режиме. Теперь они пройдут в женской тюрьме города Каджанг. Ожидается, что перед судом предстанет 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хюонг и 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа.
В конце мая дело двух обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама было передано в Верховный суд Малайзии.
В ходе расследования убийства Ким Чен Нама власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, пойманных после покушения. Им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Правоохранительные органы подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР и выдали ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. Посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии.
Пхеньян принял равнозначные ответные меры.