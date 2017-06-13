Слушания по делу об убийстве Ким Чен Нама перенесли в женскую тюрьму

Информационная стойка в международном аэропорту Куала-Лумпура, где предположительно было совершено нападение на Ким Чен Нама

Информационная стойка в международном аэропорту Куала-Лумпура, где предположительно было совершено нападение на Ким Чен Нама

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Слушания по делу об убийстве в Малайзии Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера — из соображений безопасности перенесли из суда в одну из женских тюрем Малайзии, передает во вторник агентство Bernama.

Ким Чен Нам, брат нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. При себе у покойного был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоля, однако Южная Корея с самого начала утверждала, что убитый был старшим единокровным братом лидера КНДР. Позднее это было подтверждено в ходе экспертизы.

Сообщается, что такое решение было принято во вторник. Слушания должны были состояться в городе Шах-Алам в кабинете судьи в пятницу в закрытом режиме. Теперь они пройдут в женской тюрьме города Каджанг. Ожидается, что перед судом предстанет 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хюонг и 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа.

© REUTERS / courtesy of Star TV Задержанная женщина, подозреваемая в причастности к убийству Ким Чен Нама, на кадре с камеры видеонаблюдения в аэропорту Малайзии © REUTERS / courtesy of Star TV Задержанная женщина, подозреваемая в причастности к убийству Ким Чен Нама, на кадре с камеры видеонаблюдения в аэропорту Малайзии

В конце мая дело двух обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама было передано в Верховный суд Малайзии.

Накануне сообщалось, что Ким Чен Нам мог получать деньги от разведки США за информацию, в день гибели он имел при себе 120 тысяч долларов наличными, которые ему мог передать связной.

В ходе расследования убийства Ким Чен Нама власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, пойманных после покушения. Им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Правоохранительные органы подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР и выдали ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. Посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии.

Пхеньян принял равнозначные ответные меры.