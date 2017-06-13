Россиянин, находясь в тюрьме на Бали, открыл собственный ресторан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июн — РИА Новости. Житель Сургута Роман Калашников, который был задержан в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков, открыл в тюрьме на Бали собственный ресторан, о чем сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Калашников был задержан полицией Индонезии в аэропорту острова Бали в конце прошлого года. По словам мужчины, его обвиняют в контрабанде марихуаны. По данным местных правоохранительных органов, он привез в тюбиках из-под зубной пасты три килограмма гашиша из Непала.

Находясь в тюрьме на Бали, россиянин, работавший в Сургуте поваром, совместно с коллегой из Германии открыл собственный ресторан.

"Старт прошел успешно. Неделю работали в пробном режиме. Ежедневно продаем по 15-20 порций вкусных и красивых блюд. Профит на двоих составляет 500-1000 рублей в день", — написал Калашников на своей странице в социальной сети.

Он также отметил, что в России в подростковом возрасте был осужден условно на 3,5 года за преступление, характер которого не раскрывает, но признается, что тогда "на самом деле был виновен в совершенном".

Срок, который индонезийская прокуратура запросит для россиянина, станет известен 19 июня, а заключительный судебный процесс, как считает Калашников, состоится ближе к концу месяца.