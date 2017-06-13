Трамп раскритиковал решение суда по апелляции из-за иммиграционного указа

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение второго апелляционного суда, заблокировавшего накануне его указ о введении ограничений на въезд в страну для граждан шести преимущественно мусульманских стран.

Well, as predicted, the 9th Circuit did it again — Ruled against the TRAVEL BAN at such a dangerous time in the history of our country. S.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2017 г.

​"Как и прогнозировалось, Девятый окружной суд сделал это снова — вынес решение против введения запрета на въезд в такое опасное время в истории нашей страны. Верховный суд (S.C.)", — написал американский президент в своем официальном аккаунте в Twitter.

В понедельник второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, временно приостанавливающего въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, администрация президента уверена, что Верховный суд поддержит иммиграционный указ Трампа, несмотря на решения нижестоящих судов. Администрация уже сообщала ранее, что намерена обжаловать судебные запреты в Верховном суде.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.