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В мире

Кремль не согласен с позицией США о "мирных" участниках акций 12 июня

14:2313.06.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Москва не может согласиться с формулировками США о "мирных демонстрантах" на несогласованных акциях, прошедших накануне в России: полиция действовала по закону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Митинг в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Франция призвала Россию освободить задержанных в ходе митингов в стране
"Мы не согласны с подобной постановкой вопроса, это не те призывы, к которым мы можем прислушаться",- сказал Песков журналистам, комментируя призывы Белого дома выпустить задержанных на акции "мирных демонстрантов".

Как заявил Песков, "те, кто проводил мирное мероприятие, мирное в формулировке наших коллег из Белого дома, они такие мероприятия прекрасно провели в ряде городов РФ". "Те, кто занимался провокационными действиями в нарушение законодательства, в отношении них были приняты действия властей, также в полном соответствии с нашим законодательством", — сказал он.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер накануне, комментируя задержания на несанкционированных акциях в РФ 12 июня, призвал власти освободить — помимо мирных протестующих — и "задержанных журналистов". При этом он не сказал, о каких журналистах идёт речь. Данных от российских СМИ о журналистах, находящихся в статусе задержанных в Москве к моменту брифинга Спайсера не было.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков заявил, что на акциях 12 июня были провокации
В ходе несанкционированной акции на Тверской улице сообщалось лишь о кратком задержании корреспондента "Эха Москвы" Андрея Познякова, которого отпустили задолго до заявления Белого дома. Что касается наблюдателей, то о своём задержании на Пушкинской площади заявлял член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, но он тоже был отпущен за несколько часов до брифинга Спайсера. "Эхо Москвы" сообщало о задержании "журналиста" ресурса "Открытой России", однако данный ресурс зарегистрирован как общественная организация, а не СМИ.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

На Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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СПЧ: с подростками на митингах надо разговаривать, а не дубинками работать
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. По её словам, в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек. В Москве же, по ее словам, количество задержанных после прошедшей в Москве несогласованной акции оппозиции составило 150 человек.

При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, присутствовавший на протестных митингах в Москве в понедельник в качестве общественного наблюдателя, оценил действия полиции в ходе несогласованной акции на Тверской улице, несмотря на жёсткость в отдельных случаях, как в целом адекватные.

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