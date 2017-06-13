Кремль не согласен с позицией США о "мирных" участниках акций 12 июня

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Москва не может согласиться с формулировками США о "мирных демонстрантах" на несогласованных акциях, прошедших накануне в России: полиция действовала по закону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как заявил Песков, "те, кто проводил мирное мероприятие, мирное в формулировке наших коллег из Белого дома, они такие мероприятия прекрасно провели в ряде городов РФ". "Те, кто занимался провокационными действиями в нарушение законодательства, в отношении них были приняты действия властей, также в полном соответствии с нашим законодательством", — сказал он.
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер накануне, комментируя задержания на несанкционированных акциях в РФ 12 июня, призвал власти освободить — помимо мирных протестующих — и "задержанных журналистов". При этом он не сказал, о каких журналистах идёт речь. Данных от российских СМИ о журналистах, находящихся в статусе задержанных в Москве к моменту брифинга Спайсера не было.
В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.
Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.
При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".
Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, присутствовавший на протестных митингах в Москве в понедельник в качестве общественного наблюдателя, оценил действия полиции в ходе несогласованной акции на Тверской улице, несмотря на жёсткость в отдельных случаях, как в целом адекватные.