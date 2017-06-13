На Украине рассказали об интересе к газовому проекту с Хорватией и Венгрией

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Украина в рамках диверсификации поставок природного газа готова присоединиться к проекту формирования нового газового коридора Хорватия – Венгрия – Украина, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье, заявил премьер Украины Владимир Гройсман во время поездки в Хорватию во вторник по итогам переговоров со своим хорватским коллегой.

"Мы заинтересованы в том, чтобы создать газовый коридор Хорватия – Венгрия – Украина и все будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации. Мы заинтересованы в таких поставках газа в Украину", — приводит слова Гройсмана пресс-служба украинского правительства.

По данным кабмина Украины, данный проект входит в пакет инициатив президента Хорватии по формированию Центральноевропейской вертикали сотрудничества "Адриатика — Балтика — Черное море" и предусматривает не только организацию поставок топлива, но и возможное объединение газотранспортных систем трех стран.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.