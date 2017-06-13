Франция призвала Россию освободить задержанных в ходе митингов в стране

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция призывает Россию к незамедлительному освобождению задержанных в ходе санкционированных и несанкционированных акций 12 июня в Москве и других городах РФ, заявил на брифинге заместитель официального представителя французского МИД Александр Жиоржини.

"Как ранее заявляли в ЕС, мы ждем от российских властей, что они будут уважать взятые добровольно обязательства, в частности, в рамках Совета Европы и ОБСЕ, касающиеся свободы выражения, свободы собрания и свободы демонстраций. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных участников митингов", — сказал дипломат.

В Москве в понедельник прошел митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Заявка на проведение митинга на проспекте Сахарова, поданная директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романом Рубановым, была согласована столичными властями.

При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Столичная полиция заявляла, что будет пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, где должны были пройти народные гуляния в День России. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, были задержаны более 150 участников.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, согласованные акции и митинги 12 июня в российских городах прошли организованно и мирно, однако не обошлось и без провокаций, при которых представители правоохранительных органов сделали все, что требовал закон, для соблюдения правопорядка. Он добавил, что действия группы провокаторов во время несанкционированной акции в Москве 12 июня несли опасность для граждан.