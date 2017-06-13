Пескову неизвестно о задействовании линии спецсвязи в "кибератаке" в США

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Кремле считают "уткой" сообщения о задействовании линии спецсвязи между президентами РФ Владимиром Путиным и США Бараком Обамой по вопросу о возможной атаке русских хакеров, которая могла затронуть 39 штатов США, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я первый раз об этом слышу, похоже на очередную утку, ничего об этом не знаю", — сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что из-за действий русских хакеров, затронувших 39 штатов, была задействована линия прямой связи между Россией и США.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.