Пескову неизвестно о задействовании линии спецсвязи в "кибератаке" в США

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Кремле считают "уткой" сообщения о задействовании линии спецсвязи между президентами РФ Владимиром Путиным и США Бараком Обамой по вопросу о возможной атаке русских хакеров, которая могла затронуть 39 штатов США, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.