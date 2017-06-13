В ООН опасаются обострения конфликта в Донбассе летом

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. ООН озабочена возможностью резкого роста военных действий в Донбассе с наступлением лета, констатирует лишь кратковременные затишья в регионе, говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека на Украине.

"Без прекращения конфликта в обозримом будущем, с наступлением летних месяцев, повышается озабоченность в отношении защиты гражданского населения, когда есть вероятность резкого роста военных действий (о чём свидетельствует практика предыдущих лет)", — говорится в докладе, который обнародован на сайте организации во вторник.

В докладе ООН констатирует, что на фоне продолжающихся дипломатических усилий по обеспечению соблюдения минских соглашений ситуация в Донбассе оставалась напряженной и опасной для гражданского населения. Так, по данным ООН, в конце февраля, а также в начале и в конце марта, наблюдались обострения и регулярные боевые действия в нескольких горячих точках вдоль линии соприкосновения.

ООН также констатирует, что не увенчались успехом и попытки установить режим перемирия.

"Решения трехсторонней контактной группы в Минске, подтверждающие обязанность сторон соблюдать соглашение о прекращении огня с 1 апреля 2017 года и вновь с 13 апреля, не увенчались успехом. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) зафиксировала кратковременное затишье, после чего нарушения режима прекращения огня продолжились. Основные составляющие эскалации военных действий — наличие и использование тяжелого вооружения рядом с линией соприкосновения и вблизи противостоящих сторон – не были устранены несмотря на соответствующее обязательство сторон", — говорится в отчете.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек, почти 24 тысячи были ранены.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.