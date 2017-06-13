На Украине начали организовывать "тайные" туры на концерты звезд из России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинские туристические компании после запрета концертов ряда российских исполнителей начали организовывать поездки фанатов в соседние страны на выступления артистов, пишут "Украинские вести".

Большим спросом пользуются диджейские фестивали и рок-концерты. Стоимость поездки начинается от 450 гривен (около тысячи рублей), билеты на них можно купить за полгода.

Издание отмечает, что недавно таким образом одесситы съездили на концерты групп "Ленинград" и Би-2 в Кишенев, а в октябре киевлян отвезут на концерт Филиппа Киркорова в Минск. В случае спроса также будет организован трансфер на концерт Григория Лепса.

"Мы пока очень осторожно подходим к выбору концертов российских исполнителей. Готовы организовать поездку и проживание для группы, но покупать билеты на сам концерт не будем. <…> Потому что опасаемся, чтобы нам потом не предъявили обвинения в пособничестве организации концертов санкционированным артистам", — рассказали журналистам в одной из туристических компаний.

В конце мая из-за протеста радикалов в Одессе был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы, которую они обвинили в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь, украинский певец Иван Дорн решил отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.

Ряд российских деятелей культуры не могут приехать на Украину из-за попадания в черные списки СБУ после выступлений в Крыму.