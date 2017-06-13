Путин обсудил по телефону с Саудовским королем катарский кризис

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Катара, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации В.В. Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом… Главы государств обменялись также мнениями по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, затронув обострившуюся ситуацию вокруг Катара, которая, к сожалению, не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирии и борьбы с террористической угрозой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были обсуждены актуальные вопросы развития российско-саудовских отношений в различных областях, был выражен обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества и условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.