Лукашенко заявил о совместных с Россией учениях вопреки давлению извне

МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут на территории республики осенью, несмотря на внешнее давление.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее некоторые иностранные эксперты предположили, что российские военные могут остаться на территории Белоруссии и по окончании учений. Такую возможность не исключил и министр обороны Польши. Кроме того, департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Посол РФ в Минске Александр Суриков ранее заявлял, что военные РФ не собираются оставаться в Белоруссии после учений.

"Слишком много шума, не знаю только из-за чего, о том, что у нас осенью пройдут масштабные учения Белоруссии и России. И как бы нас тут ни давили, мы проведем эти учения. Мы нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно. Знаю, что и в России точно такое же настроение", — заявил Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с руководителями оборонных ведомств государств-членов ОДКБ.

Он подчеркнул, что обе страны "никого не пугают". "Мы будем отрабатывать во время учений все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать территорию наших государств и наши народы", — отметил белорусский президент.

Лукашенко пообещал, что на учения будут приглашены "все присутствующие (сегодня на встрече – ред.) министры обороны и не только". "Эти учения открытые. Пусть смотрят на наши возможности. Мы очень серьезно настроены на то, чтобы на территории Белоруссии учения прошли очень эффективно и будем стараться придать этим учениям масштабный и разноплановый характер, чтобы наши военные – и России, и Белоруссии – чувствовали, что они защищают и какие обязательства на них наложены", — заявил Лукашенко.