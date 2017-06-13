СМИ узнали подробности договора о коалиции в британском парламенте

ЛОНДОН, 13 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Демократическая юнионистская партия (DUP) согласна на коалицию с консерваторами при сохранении права самостоятельного голосования в парламенте по вопросам реформирования системы соцобеспечения, тем, касающихся Северной Ирландии, а также вопросов разделения полномочий между центром и регионами (Северной Ирландией, Шотландией и Уэльсом), говорится в проекте коалиционного соглашения, фотоснимок которого опубликован газетой Telegraph.
Ранее Фостер заявляла, что пойдет на соглашение с консерваторами только при условии соблюдений интересов региона. Публикуемый Telegraph неофициальный фотоснимок соглашения говорит о том, что Фостер удалось добиться этого.
"DUP будет поддерживать правительство (консерваторов) во время действия данного документа. За исключением перечисленных ниже пунктов DUP голосует вместе с правительством по всем (вносимым в парламент) вопросам", — говорится в первых двух пунктах соглашения.
В третьем пункте перечисляются вопросы, по которым DUP оставляет за собой право голосования согласно собственным интересам.
В свою очередь правительство в обмен на коалицию обязано урегулировать вопрос с корпоративным налогом в Северной Ирландии тем путем, который укажет DUP (речь может идти о снижении), на который будут согласны другие местные партии, а также в рамках правил Еврокомиссии. По соглашению правительство также обязуется обсудить вопрос смягчения налогообложения в регионе с тем, чтобы стимулировать экономический рост, способствовать снижению цен на электроэнергию, облегчить режим для иностранных инвестиций и сохранить полный объем предоставляемого региону госфинансирования. Также соглашение содержит пункт о сохранении расходов на оборону и борьбу с терроризмом на уровне 2% от ВВП, как того требует членство в НАТО.
На референдуме по Brexit Северная Ирландия ожидаемо голосовала за сохранение Британии в составе ЕС. Поэтому правящая партия региона вряд ли поддержит намерение Мэй вывести страну не только из ЕС, но и из единого экономического пространства и таможенного союза. Таким образом, "жесткий" Brexit может "смягчиться".