СМИ узнали подробности договора о коалиции в британском парламенте

ЛОНДОН, 13 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Демократическая юнионистская партия (DUP) согласна на коалицию с консерваторами при сохранении права самостоятельного голосования в парламенте по вопросам реформирования системы соцобеспечения, тем, касающихся Северной Ирландии, а также вопросов разделения полномочий между центром и регионами (Северной Ирландией, Шотландией и Уэльсом), говорится в проекте коалиционного соглашения, фотоснимок которого опубликован газетой Telegraph.

В Великобритании 8 июня прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате премьер Тереза Мэй борется за создание парламентской коалиции и ведет переговоры о возможном соглашении с североирландской DUP, которая получила на выборах десять мандатов. Во вторник пройдет встреча Мэй и лидера партии Арлен Фостер.

Ранее Фостер заявляла, что пойдет на соглашение с консерваторами только при условии соблюдений интересов региона. Публикуемый Telegraph неофициальный фотоснимок соглашения говорит о том, что Фостер удалось добиться этого.

"DUP будет поддерживать правительство (консерваторов) во время действия данного документа. За исключением перечисленных ниже пунктов DUP голосует вместе с правительством по всем (вносимым в парламент) вопросам", — говорится в первых двух пунктах соглашения.

В третьем пункте перечисляются вопросы, по которым DUP оставляет за собой право голосования согласно собственным интересам.

"Исключениями к пункту второму являются следующие вопросы, по которым DUP будет голосовать так, как в каждом конкретном случае решит партия: реформирование системы соцобеспечения, вопросы, касающиеся только Северной Ирландии, и вопросы разделения полномочий между центром и регионами – Северной Ирландией, Шотландией и Уэльсом", — отмечается в документе.

В свою очередь правительство в обмен на коалицию обязано урегулировать вопрос с корпоративным налогом в Северной Ирландии тем путем, который укажет DUP (речь может идти о снижении), на который будут согласны другие местные партии, а также в рамках правил Еврокомиссии. По соглашению правительство также обязуется обсудить вопрос смягчения налогообложения в регионе с тем, чтобы стимулировать экономический рост, способствовать снижению цен на электроэнергию, облегчить режим для иностранных инвестиций и сохранить полный объем предоставляемого региону госфинансирования. Также соглашение содержит пункт о сохранении расходов на оборону и борьбу с терроризмом на уровне 2% от ВВП, как того требует членство в НАТО.

© AFP 2017 / Adrian Dennis Участок для голосования на досрочных парламентских выборах в Хедингтоне, Великобритания. 8 июня 2017 © AFP 2017 / Adrian Dennis Участок для голосования на досрочных парламентских выборах в Хедингтоне, Великобритания. 8 июня 2017

DUP стала единственной партией, способной спасти Мэй от отставки и позволить ей заручиться поддержкой большинства в парламенте. Поэтому позиция лидера DUP и первого министра Северной Ирландии Фостер гораздо сильней, чем позиция Мэй. Нет никаких сомнений в том, что Фостер и десять парламентариев от DUP постараются воспользоваться своим "звездным часом" в полной мере.

На референдуме по Brexit Северная Ирландия ожидаемо голосовала за сохранение Британии в составе ЕС. Поэтому правящая партия региона вряд ли поддержит намерение Мэй вывести страну не только из ЕС, но и из единого экономического пространства и таможенного союза. Таким образом, "жесткий" Brexit может "смягчиться".