Forbes назвал самых богатых писательниц 2016 года

МОСКВА, 13 июня — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список писательниц, чьи произведения в 2016 году позволили своим создательницам получить самые высокие доходы, составившие в сумме более 90 миллионов долларов.

В сводном списке самых высокооплачиваемых авторов в мире по итогам 2016 года женщины заняли шесть мест из 17.

На волне популярности книги "Девушка в поезде", которая разошлась многомиллионными тиражами, в список богатейших писательниц ворвалась Пола Хокинс. Она заняла сразу 5-е место в рейтинге, заработав 10 миллионов долларов.

Возглавила рейтинг богатых писательниц автор произведений о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Книги о волшебном мире продолжают приносить своему создателю стабильный доход, которой в прошлом году составил 19 миллионов долларов. В "смешанном" рейтинге Роулинг заняла третью строчку.

Второе и третье места в "женском" списке заняли прославленные романистки Нора Робертс и Даниэла Стил с одинаковым годовым доходом в 15 миллионов долларов.

Автор одиозной книги "50 оттенков серого", получившей мировое признание после выхода одноименного фильма, Эрика Леонард Джеймс разместилась на четвертой строчке с 14 миллионами долларов.

Ранее Forbes опубликовал список знаменитостей с самым высоким доходом. Его возглавил рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Пафф Дэдди (он же Пи Дидди), заработавший в завершившемся 1 июня году 130 миллионов долларов.