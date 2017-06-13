Forbes назвал самых богатых писательниц 2016 года
13:0913.06.2017
(обновлено: 13:13 13.06.2017)
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МОСКВА, 13 июня — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список писательниц, чьи произведения в 2016 году позволили своим создательницам получить самые высокие доходы, составившие в сумме более 90 миллионов долларов.
В сводном списке самых высокооплачиваемых авторов в мире по итогам 2016 года женщины заняли шесть мест из 17.
На волне популярности книги "Девушка в поезде", которая разошлась многомиллионными тиражами, в список богатейших писательниц ворвалась Пола Хокинс. Она заняла сразу 5-е место в рейтинге, заработав 10 миллионов долларов.
Возглавила рейтинг богатых писательниц автор произведений о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Книги о волшебном мире продолжают приносить своему создателю стабильный доход, которой в прошлом году составил 19 миллионов долларов. В "смешанном" рейтинге Роулинг заняла третью строчку.
Второе и третье места в "женском" списке заняли прославленные романистки Нора Робертс и Даниэла Стил с одинаковым годовым доходом в 15 миллионов долларов.
Автор одиозной книги "50 оттенков серого", получившей мировое признание после выхода одноименного фильма, Эрика Леонард Джеймс разместилась на четвертой строчке с 14 миллионами долларов.
Ранее Forbes опубликовал список знаменитостей с самым высоким доходом. Его возглавил рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Пафф Дэдди (он же Пи Дидди), заработавший в завершившемся 1 июня году 130 миллионов долларов.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс четвертый год подряд возглавляет рейтинг журнала Forbes. Его состояние оценивается в 86 миллиардов долларов.
Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет отстает от самого богатого человека планеты на 10 миллиардов. Его состояние оценивается в 75,6 миллиарда долларов.
Третью строчку рейтинга Forbes занял создатель интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос. Его состояние издание оценило в 72,8 миллиарда долларов.
Владелец имерии "Zara", богатейший человек Европы и самый преуспевающий торговец в мире Амансио Ортега занял четвертую строчку рейтинга с состоянием в 71,3 миллиарда долларов США.
Основатель Facebook Марк Цукерберг занял пятую строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 56 миллиардов долларов.
Шестое место в рейтинге занимает самый богатый человек в Мексике Карлос Слим Хелу. Его семья управляет компанией America Movil - крупнейшим оператором мобильной связи в Латинской Америке. Состояние Слима оценивается в 54,5 миллиарда долларов.
Основатель компании Oracle Ларри Эллисон занял седьмое место рейтинга богатейших людей планеты. Издание Forbes оценивает его состояние в 52,2 миллиарда долларов.
Американский предприниматель Чарльз Кох и его брат Дэвид Кох владеют семейным холдингом Koch Industries, который специализируется на нефтяной и химической промышленности. Чарльз Кох занял восьмую позицию рейтинга с состоянием 48,3 миллиарда долларов.
Предприниматель Дэвид Кох занял следующую за братом строчку рейтинга с состоянием 48,3 миллиарда долларов.
Чрезвычайно успешный предприниматель, основатель медиа-компании Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг замыкает десятку самых богатых людей планеты. Его состояние Forbes оценил в 47,5 миллиардов долларов.