Испанский парламент обсуждает вотум недоверия премьеру Рахою

МАДРИД, 13 июн — РИА Новости. Испанский парламент приступил во вторник к обсуждению вотума недоверия премьеру страны Мариано Рахою в связи с многочисленными случаями коррупции в возглавляемой им правой Народной партии.

С инициативой выступила левая партия Podemos. В качестве альтернативного кандидата на пост премьера она выдвинула своего лидера Пабло Иглесиаса.

Сколько продлится обсуждение и когда пройдет голосование, пока не известно. Однако его результаты уже поняты: Podemos не удастся отправить главу кабинета в отставку из-за недостаточного числа депутатов, которые готовы ее поддержать.

"Их время закончилось — они часть прошлого. Испания устала, что вы ее обкрадываете", — заявила, выступая с трибуны конгресса депутатов, представитель Podemos Ирэне Монтеро.

Она подвергла критике политику испанского правительства в отношении Каталонии, руководство которой на прошлой неделе объявило, что 1 октября состоится референдум о независимости. Монтеро заявила об "ужасном урегулировании" каталонского вопроса центральными властями, которые, по ее словам, "отказываются дать возможность людям выразить свое мнение демократическим путем".

"Вы думаете, что Испания принадлежит вам, и открытый кризис вокруг Каталонии — только один из примеров… Это демонстрирует, что вы можете лишь навязывать собственную волю, отказывая в правах всем остальным", — добавила депутат.

В ответ премьер назвал инициативу левой партии "спектаклем". "Это не попытка убрать правительство, а просто игра. C первого дня, когда вы выступили с инициативой, было ясно, что она провалится", — сказал Рахой.

"Поскольку у вас нет поддержки здесь, вы ищите ее на улицах. Это вотум недоверия для народа", — добавил он, имея ввиду акции протеста, организованные Podemos.

Премьер также заявил, что Podemos решила отправить в отставку правительство, которое существует лишь семь месяцев и у которого не было времени сделать какие-то шаги для исправления ситуации. Он при этом признал "очень тяжелые факты коррупции", которые "крайне беспокоят испанцев, НП и его лично".

"Но одно дело — случаи коррупции, которые волнуют людей, и ими занимаются соответствующие институты, но вы используете все это лишь в собственных политических целях", — заявил Рахой.

Инициатива Podemos о вынесении вотума недоверия премьеру в конгрессе депутатов изначально провальная. Podemos с 67 депутатами — лишь третья по численности партия в парламенте (всего в нижней палате 350 конгрессменов).

Помимо Народной партии против будут голосовать крупнейшая оппозиционная партия ИСРП (Испанская социалистическая рабочая партия), а также центристская партия "Граждане".

Согласно 113 статье испанской конституции, для рассмотрения парламентом вотума доверия правительству необходимо, чтобы с инициативой выступила как минимум десятая часть от общего состава конгресса (35 человек).

Вотум недоверия выносится в том случае, если его поддержит абсолютное большинство депутатов (176 конгрессменов). Инициаторы голосования должны представить альтернативного кандидата на пост премьера.

За всю 40-летнюю историю новой испанской демократии в конгрессе депутатов дважды пытались вынести вотум недоверия главе кабинета: в 1980 году в отношении Адольфо Суареса, и в 1987 году в отношении Фелипе Гонсалеса. Оба раза большинство депутатов выступили против.

В последние годы в судах Испании рассматриваются сотни дел политиков, большинство из них — члены Народной партии. 26 июля Рахой должен дать показания в суде в качестве свидетеля по делу Gurthel — одному из самых громких коррупционных дел в Испании за последние годы, в ходе расследования которого удалось установить существование на протяжении 18 лет в руководящей Народной партии Испании "двойной бухгалтерии".