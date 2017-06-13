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В мире

Как спецназ США использует частные и гуманитарные самолеты

13:5413.06.2017
(обновлено: 14:30 13.06.2017)
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© Flickr / U.S. Air Force/ Capt. Raymond GeoffroyДоставка груза для армии США. Архивное фотоДоставка груза для армии США. Архивное фото
© Flickr / U.S. Air Force/ Capt. Raymond Geoffroy

Илья Плеханов, для РИА Новости

Пентагон и разведывательное сообщество США стараются максимально засекретить проведение специальных операций вне пределов Соединенных Штатов и при этом прибегают к услугам частных компаний. Иногда грань становится слишком расплывчата, и возникает вопрос, насколько такая практика соответствует нормам международного права. Июнь ознаменовался очередным скандалом: специальные силы США использовали компанию Transoceanic Development, работавшую на гуманитарные организации, для прикрытия своей деятельности в Йемене.

Под гуманитарным прикрытием

Еще в марте 2015 года в столице Йемена Сане повстанцы-хуситы задержали американского гражданина Скотта Дардена. Через шесть месяцев его отпустили после личного вмешательства в ситуацию султана Омана.

Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
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Казалось бы, ничего необычного. В Йемене Дарден возглавлял операционную деятельность компании Transoceanic Development из Нового Орлеана. Она занималась логистикой и поставками гуманитарных грузов в интересах таких известнейших организаций, как Красный Крест и UNICEF (Детский фонд ООН).

Но, по данным The New York Times, Дарден также одновременно отвечал за логистику для американских сил специального назначения, а именно для подразделения Task Force 48-4.2, в Йемене. На момент его похищения в этой ближневосточной стране работало около 125 военных советников Сил специальных операций США.

Использование частных компаний вооруженными силами и спецподразделениями для переброски грузов в отдаленные регионы не является чем-то новым. Но смешивание гуманитарных и военных грузов — это уже выход за рамки привычного.

Предыстория частной логистики

Скриншот сайта Google. Архивное фото
© РИА Новости
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США проводили операции против "Аль-Каиды"* в Йемене как минимум с 2009 года. Тренировали местные спецподразделения, учили авианаводчиков, поставляли оборудование, вели разведывательную деятельность, наносили удары с воздуха, преимущественно с помощью беспилотников, но в дело шли и крылатые ракеты, как в октябре 2016 года.

В декабре 2009 года в ходе операции "Медная дюна" также крылатыми ракетами были убиты около 40 мирных граждан, когда по деревне в одной из провинций Йемена американцы нанесли удар на основании ошибочной информации.

В сентябре 2011 года в Йемене убивают исламистского проповедника и гражданина США Анвара аль-Авлаки, после чего в Штатах разгорелись споры о правомочности убийства граждан США за границей своими же вооруженными силами. Через месяц дрон убивает сына аль-Авлаки. В декабре 2013 года беспилотник уничтожает свадебную процессию и убивает 13 мирных граждан. В 2014 году Пентагон признал проведение операции "Викинг Юкона" в Йемене, целью которой являлось уничтожение исламистов с помощью беспилотников.

© AFP 2017 / Site/HoИсламистский проповедник и гражданин США Анвар аль-Авлаки. 2009 год
© AFP 2017 / Site/Ho
Исламистский проповедник и гражданин США Анвар аль-Авлаки. 2009 год

После начала широкомасштабных военных действий Саудовской Аравии в Йемене корабли ВМС США несколько раз подверглись обстрелам со стороны хуситов. Американцы стали больше полагаться на удары с воздуха, для которых была необходима информация по целям. К тому же стало ясно, что ошибочная информация ведет к ударам по мирным жителям и вызывает, помимо всего прочего, международные скандалы.

Место авиаудара по траурной процессии в Йемене, 8 октября 2016 года
© REUTERS / Khaled Abdullah
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И здесь в игру вступили силы специального назначения США, которые с апреля 2015 года начали оказывать активную помощь союзникам из ОАЭ и Саудовской Аравии, хотя основная их заявленная задача — борьба против "Аль-Каиды"*. Так или иначе, если сначала их деятельность подразумевала временное присутствие, то уже в июле стало ясно, что они там надолго.

Привлечение частных компаний

В 2007 году военное оборудование и экипировку из США в Йемен отправляла частная компания Panalpina, в 2008 году — DHL Global Forwarding. В последний день мая уже этого года в Могадишо потерпел крушение грузовой самолет частной компании Heidi Aviation, которая является субконтрактором подрядчика Bancroft Global Development, поставляющего грузы для военной миссии Африканского союза в Сомали.

Авиаудар арабской коалиции по заводу в столице Йемена Сане. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
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Привлечение частных логистов понятно с точки зрения военных. Не надо развертывать большую, медленную и заметную военную инфраструктуру для небольших специальных операций, не надо делегировать самолеты и персонал, можно избежать лишнего внимания СМИ и общественности. Если верить изданию The Intercept, для сбора информации по вероятным целям в регионе Йемен — Сомали использовались частные компании и их пилотируемые самолеты.

То есть, по всей видимости, разведка с воздуха частниками велась не просто так в открытую, а во время стандартных перевозок грузов.

Так или иначе, но смешивание гуманитарных грузов и военных, или даже не военных, а гражданских грузов, но для нужд военных операций, создает много проблем — в первую очередь для самих гуманитарных организаций.

Президент США Дональд Трамп на трапе Борта номер один
© AP Photo / Susan Walsh
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С одной стороны, это сказывается на репутации и дальнейших отношениях с властями в регионах работы, а с другой — их сотрудники чувствуют себя под еще большей угрозой, так как теперь для многих группировок они становятся прямыми участниками военных действий, а не волонтерами, помогающими раненым или детям.

Здесь показателен еще один пример — программа по вакцинации от гепатита в Пакистане, которой заведовало ЦРУ и в ходе которой собиралась информация по исламистам и нахождению Усамы бин Ладена. После его ликвидации исламисты развернули жестокую кампанию и против медицинских работников, которые не имели никакого отношения к американским военным, а занимались вакцинацией от разных болезней. Борьба против медиков велась вплоть до весны 2016 года. Что по иронии судьбы в итоге обернулось вспышкой полиомиелита в регионе.

Что же касается истории со Скоттом Дарденом в Йемене, то, по сообщению The New York Times, представители Красного Креста и UNICEF заявили, что не имели представления о том, что компания Transoceanic Development работает в том числе и на Силы специальных операций США.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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