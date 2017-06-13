Глава минобороны Японии выразила сожаление по поводу учений США на Окинаве

ТОКИО, 13 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Министр обороны Японии Томоми Инада выразила сожаление в связи с намерением США провести 14 июня на базе Кадэна на Окинаве очередные парашютно-десантные учения, несмотря на требование Токио их прекратить, передало информационное агентство Киодо.

"Это вызывает огромное сожаление", — приводит агентство слова Инады.

В 1996 году между Японией и США было достигнуто соглашение о том, что американские парашютисты будут тренироваться только на близлежащем от Окинавы острове Иэдзима. Однако, как сообщила на пресс-конференции Инада, ее министерство 12 июня получило уведомление от американских вооруженных сил о том, что из-за погоды учения пройдут не на Иэдзиме, а на базе Кадэна. Япония попросила США планов не менять.

С апреля этого года американцы уже проводили учения парашютистов над военной базой в Кадэне, после чего муниципальные власти и местные жители, призвавшие США отказаться от учений парашютистов на военной базе, заявили, что их проведение недопустимо.

Как сообщалось ранее, с самолета MC-130 с парашютами тогда прыгали около 30 военных США, все они приземлились на территории военной базы.

Хотя США и Япония являются тесными военными союзниками, местные жители Окинавы помнят инцидент 1965 года, когда японская школьница была раздавлена насмерть авто-прицепом, сброшенным с парашютом над поселком Ёмитан во время американских учений.

В последний раз учения парашютистов США проводились над базой Кадэна в 2011 году.

По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Там сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии.