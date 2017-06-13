В полиции не считают стрельбу в Мюнхене терактом

БЕРЛИН, 13 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция Мюнхена заявила, что нет никаких оснований говорить о том, что инцидент со стрельбой на вокзале города, где ранения получили три человека, был терактом, стрельбу устроил гражданин ФРГ.

"Нет абсолютно никаких доказательств того, что речь может идти о террористическом акте", — заявил официальный представитель полиции города Маркус да Глориа Мартинс.

По его словам, в полицейский патруль на вокзале стрелял 37-летний гражданин ФРГ, который ранее участвовал в драке. "Это 37-летний гражданин Германии, предположительно, он прибыл из округа Верхняя Бавария", — сказал представитель ведомства, добавив, что полицейский патруль, с которым злоумышленник вступил в перестрелку, прибыл на железнодорожную станцию "Унтерфоринг" (Unterföhring) по вызову в связи с массовой дракой, которую стрелок устроил в вагоне поезда.

В ходе проверки документов злоумышленник был выведен из поезда, на платформе он вырвал у мужчины-полицейского табельный пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. В результате женщина-полицейская получила тяжелое ранение в голову, еще двое случайных прохожих получили тяжелые, но не смертельные ранения.

Раненая полицейская успела выстрелить в нападавшего. Он попытался скрыться, однако был задержан полицейскими у одного из крупных офисов поблизости от вокзала.

По данным полиции, стрельба произошла на станции около 8.30 утра (9.30 мск). Так как рядом со станцией расположены здания крупных кампаний, вокзал был переполнен людьми, следовавшими на работу. Пассажиры сообщают в соцсетях о том, что после начала стрельбы им было ведено лечь на пол в поездах и на перронах. После того, как преступник был схвачен, помещение вокзала было оцеплено. В спецоперации были задействованы около 200 полицейских, а также вертолеты. Городское железнодорожное сообщение приостановлено. Генеральное консульство РФ в Мюнхене находится на связи с полицией города и проверяет информацию о стрельбе на центральном вокзале, заявил ранее РИА Новости представитель генконсульства.