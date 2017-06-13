Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на аукцион

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Завтрак с заместителем министр внутренних дел Украины Анастасией Деевой выставили на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro со стартовой ценой в 3,8 доллара.

В октябре прошлого года глава МВД Украины Арсен Аваков назначил 24-летнюю Дееву своим заместителем по вопросам евроинтеграции. Назначение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете ее откровенных фотографий. При этом Аваков заявлял, что Деева прошла спецпроверку и несколько собеседований, а также утверждал, что по ряду функций она выигрывает у него самого.

Как сообщается на странице проекта ProZorro в Facebook, аукцион будет благотворительным. В названии лота указан "Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой", его стартовая цена составляет 100 гривен (3,8 доллара), ставки можно делать до 28 июня.

"Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", — сообщает система закупок.