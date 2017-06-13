Лукашенко заявил об обострении ситуации в зоне ответственности ОДКБ

МИНСК, 13 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-политическая ситуация в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обостряется.

"В этом году мы отмечаем 25-летие с момента подписания договора о коллективной безопасности и 15-летие со дня образования организации. Все эти годы военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ нельзя было назвать спокойной. На современном этапе она еще больше обостряется", — заявил Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с руководителями оборонных ведомств государств-членов ОДКБ.

Он отметил, что руководители оборонных ведомств хорошо осведомлены о происходящих процессах в регионах коллективной безопасности. "Уверен, что наши оценки сегодняшнего состояния угроз в различных сферах безопасности совпадают", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что в этих условиях Минск придает особое внимание эффективности работы уставных органов ОДКБ. Он выразил надежду, что проходящее в белорусской столице заседание Совета министров обороны государств ОДКБ будет способствовать укреплению безопасности стран.

Президент Белоруссии напомнил о ряде инициатив Минска, выдвинутых во время принятия председательства в организации. В частности, пояснил он, предложено принять меры по практической реализации стратегии коллективной безопасности ОДКБ, совершенствованию системы кризисного реагирования, а также углублению сотрудничества в военно-технической сфере. "Они продиктованы логикой развития организации, нашим видением решения актуальных задач", — сказал белорусский лидер.

"Сегодня на первый план выходят вопросы именно практического сотрудничества по обеспечению стабильности в регионах. Необходимо понимать, что все сферы обеспечения безопасности и деятельности ОДКБ взаимосвязаны. Недоработки в реализации отдельных практических направлений неизбежно влекут за собой торможение в развитии всего механизма", — подчеркнул он.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств — участников ДКБ в международную региональную организацию — ОДКБ. 18 сентября 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОБКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.