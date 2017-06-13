Главы МИД стран БРИКС встретятся в Пекине 18-19 июня

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Министры иностранных дел стран БРИКС встретятся в Пекине 18-19 июня, сообщил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

"Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет 18-19 июня в Пекине. Глава МИД КНР будет председательствовать на встрече, в которой примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел ЮАР Маите Нкоана-Машабане, министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес и государственный министр иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Китай в этом году является председательствующим государством в БРИКС. Очередной саммит лидеров БРИКС пройдет в сентябре в городе Сямэнь.