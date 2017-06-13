В Бангладеш число жертв проливных дождей и оползней приблизилось к 60

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Число погибших в результате проливных дождей и схода оползней на юго-востоке Бангладеш увеличилось до 57 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 46 погибших.
Сильные ливни начались в юго-восточной части Бангладеш утром в понедельник, больше всего в результате непогоды пострадали округа Рангамати и Бандарбан. В пострадавших районах не работает телефонная связь, нарушено движение транспорта.
В округе Рангамати в результате схода оползня на жилые дома погибли 35 человек, еще шесть человек, включая трех детей, погибли в округе Бандарбан, жертвами непогоды в округе Читтагонг стали 16 человек.
Landslides triggered by heavy rain kill at least 48 people in hilly districts of southeastern Bangladesh: officialshttps://t.co/p0sWPAV34F— DAILY SABAH (@DailySabah) 13 июня 2017 г.
Как заявил агентству представитель управления в чрезвычайных ситуациях Бангладеш Реаз Ахмед (Reaz Ahmed), число погибших может увеличиться. По его словам, спасатели пытаются попасть в труднодоступные районы, пострадавшие в результате стихии.
Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. При этом оползни, вызываемые ливнями, нередко уносят десятки человеческих жизней.
Army men among dead in landslides: ISPR Several men of Bangladesh Army including some of its officers are believed… https://t.co/rE6FYT0erN— News from Bangladesh (@banglanews_eng) 13 июня 2017 г.