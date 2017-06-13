В Британии и Франции ужесточат борьбу с экстремизмом в интернете

ЛОНДОН, 13 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Крупные интернет-компании, в частности, владельцы соцсетей, столкнутся с давлением властей Великобритании и Франции, если не усилят контроль за контентом экстремистской и криминальной направленности, с таким заявлением о намерении вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном "стимулировать корпорации" к работе по удалению соответствующих материалов выступила британский премьер Тереза Мэй.

Во вторник во второй половине дня Мэй впервые после переназначения на должности премьера и после парламентских выборов в стране совершит зарубежный визит. Она направится во Францию, где, как сообщила канцелярия премьера, обсудит с Макроном вопросы борьбы с терроризмом.

"Мы с президентом Макроном согласны в том, что необходимо больше делать для борьбы с террористической угрозой в онлайне. Мы в Великобритании уже работаем с социальными сетями и их владельцами с тем, чтобы остановить распространение экстремистских материалов и вредоносной пропаганды, которые завладевают умами молодежи. Сегодня я хотела бы объявить о том, что Британия и Франция будут сотрудничать с тем, чтобы стимулировать корпорации делать больше, нести социальную ответственность и удалять вредоносный контент из сетей", — говорится в заявлении Мэй, распространенном ее канцелярией во вторник перед поездкой премьера.

"Мы рассмотрим возможность создания нового законодательства, которое бы применялась к IT-компаниям в случае, если они не будут удалять неприемлемый контент. Мы едины в осуждении терроризма", — подчеркивает Мэй.

Премьер отмечает, что правительства двух стран намерены не только разработать законодательные акты для привлечения корпораций к ответственности за публикацию экстремистского контента, но и возглавить на международном уровне работу по созданию инструментов, которые бы позволили в автоматическом режиме выявлять и удалять из сетей вредоносные материалы.

После Мэй в Париж через несколько недель отправится и глава британского МВД Эмбер Радд, которая, по словам представителя Даунинг-Стрит, обсудит с французским коллегой практическую реализацию планов лидеров двух стран.

Ранее в марте Радд призвала интернет-компании к сотрудничеству для борьбы с терроризмом. Она заявила о недопустимости шифрования в мессенджерах и высказалась за предоставление спецслужбам доступа к данным интернет-пользователей. Однако в апреле Twitter заблокировал доступ для полиции и MI5 к данным, с помощью чего они отслеживали террористов. МВД Британии ранее имело возможность отслеживать связанные с терроризмом записи в Twitter благодаря соглашению с некой третьей стороной. Затем Twitter расторг соглашение из-за планов компании закрыть доступ к данным с целью предотвращения слежки со стороны правительственных структур. Британское правительство пытается договориться о сотрудничестве с корпорацией.