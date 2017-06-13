Экологи из Чехии и Румынии выступили против вырубки Беловежской пущи

ВАРШАВА, 13 июн — РИА Новости. Экологи из Чехии и Румынии присоединились к польским единомышленникам, протестующим против вырубки леса в Беловежской пуще, сообщает Gazeta Wyborcza.

"Еще пуща не погибла", "Мы имеем право на лес", "Не режь в период размножения" — под такими лозунгами, в том числе на английском и чешском языках, митингующие начали свой очередной протест в Беловежской пуще на территории Польши.

"На этот раз к экологам из "Greenpeace Польша", Фонда "Дикая Польша" и представителям местной общественности присоединились защитники леса из Чехии и Румынии. В общей сложности в акции принимают участие более тридцати человек", — говорится в сообщении.

С раннего утра протестующие блокируют тяжелую технику в Беловежской пуще: ее обнесли лентой с надписью "Остановить вырубку", активисты сели на колеса машин, мешая их передвижению.

"Беловежская пуща — последний естественный низинный лес Европы – наследие для всех нас. Не могу поверить, что идет его вырубка. У меня много друзей в Польше и я неоднократно посещал пущу, которая очаровала меня своей красотой", — заявил Яромир Блаха, участник акции из Чехии.

Несколько дней назад экологи уже протестовали против вырубки пущи. Тогда их удалили от техники с помощью полиции.

Ранее польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.