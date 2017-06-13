Названы обладатели самого редкого в мире паспорта

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самым редким в мире паспортом обладают всего три человека, выяснила британская газета Daily Star. Это руководители католического Мальтийского рыцарско-религиозного ордена — великий магистр, великий командор и великий канцлер.

"Однако, несмотря на свою исключительность, паспорт на самом деле не такой уж и сильный. Такие страны, как США, Великобритания и Новая Зеландия, не пускают с этим паспортом", — пишет газета.

То же распространяется и на страны, имеющие аналогичные правила въезда. Напомним, ранее стало известно, что самым сильным паспортом обладают граждане Германии. По нему они могут посетить без визы 176 стран мира.

В начале года в Мальтийском ордене разразился скандал, в результате которого со своего поста ушел великий магистр Мэтью Фестинг.

Вопрос об отставке Фестинга возник в связи с серьезными разногласиями между Суверенным Мальтийским орденом и Святым престолом, первоначальной причиной которых была деятельность великого канцлера ордена Альбрехта Фрайхерра фон Безелагера. В конце 2016 года ему было вменено в вину согласие на раздачу контрацептивных средств в ходе одной из гуманитарных миссий ордена в Африке. Глава правительства ордена категорически отверг эти претензии, объяснив, что ничего не знал об этих действиях одной из неправительственных организаций, сотрудничающих с орденом. Тем не менее, в декабре Фестинг в ходе специальной аудиенции предложил великому канцлеру уйти в отставку. Безелагер отказался это сделать, но тем не менее был лишен своих полномочий при поддержке патрона ордена американского кардинала Рэймонда Лео Берка.

В итоге Ватикан создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств, связанных с нынешней ситуацией в ордене. Это вызвало исключительно резкую реакцию со стороны великого магистра Фестинга, который недвусмысленно напомнил Святому престолу о суверенности ордена, который имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы, а также поддерживает дипломатические отношения со 105 государствами, в том числе официальные отношения с РФ.

Мальтийский орден (Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты), был основан в 1099 году крестоносцами в Иерусалиме. После захвата мусульманами Святой Земли они перебрались на Родос, а затем обосновались на Мальте. Великим магистром и протектором мальтийских рыцарей был российский император Павел I. В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме.