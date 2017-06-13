Евросоюз надеется, что США не будут расширять санкции против Ирана

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Европейский союз надеется, что США будут соблюдать ядерное соглашение с Ираном, несмотря на то, что американский сенат ранее выступил в поддержку расширения антииранских санкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
На прошлой неделе сенат США поддержал дальнейшее обсуждение санкций против Ирана. Законопроект по санкциям против Ирана прошел промежуточное, так называемое процедурное голосование — за него в сенате было подано 92 голоса, против — семь. Для того чтобы законопроект принял силу закона, за него должны проголосовать обе палаты конгресса, а также подписать президент.
"В любом случае Европейский союз гарантирует выполнение сделки, мы будем ее соблюдать… и наша политика сотрудничества с Ираном продолжится", — добавила Могерини.
США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм. США, как и их союзники в регионе, прежде всего Саудовская Аравия, обвиняют Тегеран во вмешательстве в дела Сирии, Ирака, Йемена и других стран.