Евросоюз надеется, что США не будут расширять санкции против Ирана

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Европейский союз надеется, что США будут соблюдать ядерное соглашение с Ираном, несмотря на то, что американский сенат ранее выступил в поддержку расширения антииранских санкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Я уверена, что пересмотр в США закончится мудрыми решениями, то есть сохранением того, что работает", — цитирует агентство Рейтер заявление Могерини, сделанное в ходе пресс-конференции в Осло.

На прошлой неделе сенат США поддержал дальнейшее обсуждение санкций против Ирана. Законопроект по санкциям против Ирана прошел промежуточное, так называемое процедурное голосование — за него в сенате было подано 92 голоса, против — семь. Для того чтобы законопроект принял силу закона, за него должны проголосовать обе палаты конгресса, а также подписать президент.

"В любом случае Европейский союз гарантирует выполнение сделки, мы будем ее соблюдать… и наша политика сотрудничества с Ираном продолжится", — добавила Могерини.

© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams Почему Трамп может ударить по Ирану

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм. США, как и их союзники в регионе, прежде всего Саудовская Аравия, обвиняют Тегеран во вмешательстве в дела Сирии, Ирака, Йемена и других стран.