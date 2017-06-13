Один из задержанных в Белоруссии готовил теракт в Европе

МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Взрывное устройство было изъято у одного из задержанных в Белоруссии по подозрению в терроризме, он готовил теракт в Европе, заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что в республике в 2017 году задержали восемь человек, причастных к террористической деятельности, в прошлом году — 17, в позапрошлом —21. Один из задержанных приехал из Германии.

"Последний (прибывший из Германии — ред.) был задержан совместно с органами МВД. У него было взрывное устройство, он готовился к совершению террористического акта в Европе", — сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на Вакульчика.

"Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей, которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно к этому относиться", — подчеркнул председатель КГБ.

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