В Бангладеш число жертв проливных дождей и оползней увеличилось до 46

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Число погибших в результате проливных дождей и схода оползней на юго-востоке Бангладеш увеличилось до 46 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Сильные ливни начались в юго-восточной части Бангладеш утром в понедельник, больше всего в результате непогоды пострадали округа Рангамати и Бандарбан. В пострадавших районах не работает телефонная связь, нарушено движение транспорта.

По данным полиции, в районе Рангамати погибли четверо военных. В округе Бандарбан в результате схода оползня погибли в том числе три ребенка. Еще 16 человек погибли в районе города Читтагонг.

Как заявил агентству представитель управления в чрезвычайных ситуациях Бангладеш Реаз Ахмед (Reaz Ahmed), число погибших может увеличиться. По его словам, спасатели пытаются попасть в труднодоступные районы, пострадавшие в результате стихии.

Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. При этом оползни, вызываемые ливнями, нередко уносят десятки человеческих жизней.