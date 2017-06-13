На Лесбосе землетрясение оставило без жилья сотни человек

АФИНЫ, 13 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. В результате мощного землетрясения на греческом острове Лесбос погибла одна женщина, 15 человек ранены, разрушено большинство домов в поселке Вриса, без жилья остались сотни человек, сообщили местные власти.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас направил на Лесбос замминистра внутренних дел Никоса Тоскаса и группу техников и экспертов генерального секретариата гражданской обороны и министерства инфраструктуры. Им предстоит определить ущерб и планы скорейшего восстановления пострадавших районов.
"Деревня как после бомбежки", — сказал мэр острова Спирос Галинос, который сопровождал правительственную делегацию в деревне Вриса.
Под завалами одного дома погибла женщина – мать двоих детей, ее муж получил легкие ранения. Пожарные спасли из-под завалов троих человек. Ранены три человека, сообщают местные власти. Небольшие травмы получили порядка 15 человек, большинство отпустили из больниц после оказания первой помощи. Почти 500 жителей района провели ночь в палатках и в гостиницах в других частях острова из-за опасений афтершоков.
Во вторник в школах Лесбоса и Хиоса отменены общегреческие экзамены, они пройдут в другой день. Инженеры проверят состояние школ и медицинских учреждений, прежде чем они возобновят работу.
Эгейское море, где произошло землетрясение, является одним из наиболее сейсмоопасных регионов мира. На Лесбосе неоднократно происходили разрушительные землетрясения, в частности, 19 декабря 1981 года было землетрясение магнитудой 7,2.