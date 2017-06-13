В ООН заявили о снижении числа пыток в Донбассе

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. ООН констатирует уменьшение количества пыток в Донбассе в отношении к задержанным по сравнению с первыми годами конфликта, заявила во вторник на брифинге глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Ранее международные организации Amnesty International и Human Rights Watch призвали стороны конфликта в Донбассе прекратить жестокое обращение с задержанными.

"Мы продолжаем регистрировать случаи произвольного задержания. Во многих случаях это было связано с психологическими и физическими злоупотреблениями, которые часто заканчивались пытками и плохим отношением с обеих сторон линии разграничения… Серьезность и частота таких случаев уменьшилась в сравнении с первыми двумя годами конфликта. Но все-таки практика пыток продолжается", — заявила Фрейзер, представляя квартальный отчет мониторинговой миссии.

По ее словам, мониторинговая миссия зарегистрировала случаи, когда задержанных "лишали связи с внешним миром, били и применяли электрический ток, отказывали в медицинской помощи и заставляли подписывать признания". Фрейзер также отметила ненадлежащее расследование подобных случаев со стороны правоохранительных органов.