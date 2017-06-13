ООН призвала Киев упростить пересечение линии разграничения в Донбассе

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. ООН призывает украинские власти упростить перемещение граждан через линию разграничения в Донбассе, заявила на брифинге во вторник глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.
"Мы призываем власти упростить контакты и передвижение через линию разграничения, чтобы все граждане Украины имели равный доступ к своим правам", — заявила Фрейзер, представляя квартальный отчет мониторинговой миссии.
По ее словам, ежедневно линию разграничения пересекают около 29 тысяч украинцев, которые испытывают сложности, ожидая в очередях на пунктах пропуска. Она также сказала, что в Донбассе в последнее время ухудшилась социальная и экономическая ситуация.
Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, призывали Киев снять ее. Также пресс-служба СММ ОБСЕ отмечала, что закрытие представителями Киева КПП вынуждает многих жителей Донбасса добираться на работу через минные поля. Снятие блокады ─ один из обязательных пунктов подписанного контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе комплекса мер от 12 февраля.