ООН призвала Киев упростить пересечение линии разграничения в Донбассе

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. ООН призывает украинские власти упростить перемещение граждан через линию разграничения в Донбассе, заявила на брифинге во вторник глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по спецпропускам через специальные пропускные пункты. При этом Киев прекратил работу большей части пунктов, на нескольких оставшихся скапливаются километровые автомобильные очереди, люди проводят в них больше суток.

"Мы призываем власти упростить контакты и передвижение через линию разграничения, чтобы все граждане Украины имели равный доступ к своим правам", — заявила Фрейзер, представляя квартальный отчет мониторинговой миссии.

По ее словам, ежедневно линию разграничения пересекают около 29 тысяч украинцев, которые испытывают сложности, ожидая в очередях на пунктах пропуска. Она также сказала, что в Донбассе в последнее время ухудшилась социальная и экономическая ситуация.

Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, призывали Киев снять ее. Также пресс-служба СММ ОБСЕ отмечала, что закрытие представителями Киева КПП вынуждает многих жителей Донбасса добираться на работу через минные поля. Снятие блокады ─ один из обязательных пунктов подписанного контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе комплекса мер от 12 февраля.