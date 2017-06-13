Российское консульство в Мюнхене выясняет детали инцидента на вокзале

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Мюнхене находится на связи с полицией города и проверяет информацию о стрельбе на центральном вокзале, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Нам известно о произошедшем, мы пока проверяем все детали, находимся на связи с полицией города", — сказал представитель генконсульства на вопрос, находились ли россияне в момент инцидента на вокзале.

Ранее телеканал N24 сообщал, что в результате стрельбы на вокзале ранен один человек, городское железнодорожное сообщение приостановлено. Причины случившегося не называются.

По данным полиции, стрельба произошла на станции "Унтенфоринг" (Unterföhring). На странице полиции Мюнхена в Twitter сообщается, что вокзал оцеплен.