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В мире

Washington Post заявила о новом кибероружии "российских хакеров"

11:1213.06.2017
(обновлено: 11:26 13.06.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкХакер. Архивное фотоХакер. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщила со ссылкой на исследование центра по кибербезопасности Dragos, что хакеры из России разработали новый вид кибероружия, который позволяет нарушать работу электросетей.

Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
© Fotolia / DragonImages
В Совбезе раскритиковали западную истерию вокруг "российских хакеров"
Утверждается, что так называемое кибероружие, которому исследователи Dragos дали название CrashOverride, пока использовали только однажды — для нарушения работы энергетической системы Украины в декабре прошлого года. Тогда, пишет газета, хакерам удалось перехватить около пятой части электроэнергии, вырабатываемой в Киеве. Доказательств подобных утверждений газета не приводит.

"Это кульминация десятилетия теорий и сценарий атак. Это то, что изменит игру", — заявил директор исследовательского центра Серджио Кальтаджироне.

Директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Глава ФБР: хакер Guccifer 2.0 является инструментом российской разведки
Специалисты Dragos не исключили, что кибероружие могут использовать и против США. По информации издания, "российские хакеры продемонстрировали интерес к американским энергетическим системам". Каким образом они это сделали, издание не уточняет.

"Энергетические системы США усиливают киберзащиту, однако программы, как эти, по-настоящему угрожают исправной работе энергетических систем", — цитирует газета заявление бывшего начальника бюро по безопасности неправительственной организации, занимающейся разработкой оборудования для электросистем в Северной Америке.

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД в шутку предложил "услуги российских хакеров"
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С такими заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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