Washington Post заявила о новом кибероружии "российских хакеров"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщила со ссылкой на исследование центра по кибербезопасности Dragos, что хакеры из России разработали новый вид кибероружия, который позволяет нарушать работу электросетей.
"Это кульминация десятилетия теорий и сценарий атак. Это то, что изменит игру", — заявил директор исследовательского центра Серджио Кальтаджироне.
"Энергетические системы США усиливают киберзащиту, однако программы, как эти, по-настоящему угрожают исправной работе энергетических систем", — цитирует газета заявление бывшего начальника бюро по безопасности неправительственной организации, занимающейся разработкой оборудования для электросистем в Северной Америке.
Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.