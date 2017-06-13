Американский подросток станцевал после пересадки сердца

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Шестнадцатилетний американец Амари Холл, перенесший операцию по пересадке сердца, станцевал на больничной койке.

Как сообщает CNN, подросток родился с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и уже к двум годам пережил три операции. В прошлом году его лечащий врач заявил, что сердце не справляется с нагрузками и требуется пересадка.

С декабря Амари ждал подходящего донора в университетской клинике Медицинского центра штата Мэриленд. Пересадка состоялась в конце мая.

Несмотря на диагноз, подросток очень любит танцевать. Поэтому уже спустя шесть дней после операции он продемонстрировал свои умения медицинскому персоналу.

По прогнозам врачей, Амари может вернуться в школу и обычному образу жизни уже к осени.