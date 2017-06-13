Варшава не позволит ЕК навязывать стране мигрантов, заявил Ващиковский

ВАРШАВА, 13 июн — РИА Новости. Польша не позволит Еврокомиссии принимать решения о приеме беженцев на территории стран Евросоюза вместо самих государств, заявил министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский в эфире Польского телевидения.

Европейская комиссия намерена начать официальную процедуру в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать мигрантов в рамках программы расселения ЕС.

По словам польского министра, действия Еврокомиссии "свидетельствуют о том, что Комиссия не понимает государств-членов, которые имеют право защищать свои рынки труда, имеют право защищать свою безопасность, не понимает факта, что не имеет право навязать государствам-членам такого типа решения".

"Решения в области миграции могут приниматься только государствами-членами. Это зависит от рынка труда, демографии. Ни один международный институт не может навязать государствам, своим членам, такого типа решения", — добавил он.

"Это вопросы, которые влияют на рынок труда, на безопасность и должны быть решены государствами, а не международными институтами. Мы не позволим переложить возможность принятия таких решений с государств на европейские институты", — заключил польский министр.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.