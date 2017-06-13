ООН обеспокоена качеством расследования убийства журналиста Бузины в Киеве

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. ООН обеспокоена ненадлежащим расследованием убийства в Киеве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, заявила на брифинге во вторник глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело об убийстве Бузины, погибшего в Киеве в апреле 2015 года, вскоре будет передано в суд.

"Мы очень обеспокоены тем, что не хватает надлежащего расследования дела вашего сына Олеся (Бузины – ред.), как и в других делах относительно журналистов", — заявила Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста.

Известный украинский журналист Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". По данным правоохранителей, следствие рассматривало несколько версий убийства. В частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались, что оно будет раскрыто при действующий властях. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. Он призвал генпрокуратуру установить виновных и наказать тех, кто затягивает расследование. По его словам, адвокаты изучают возможность обращения в ЕСПЧ для защиты прав и законных интересов потерпевшей стороны.