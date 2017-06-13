Родственница Асада попросила убежища в Германии, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Вдова двоюродного брата сирийского президента Башара Асада подала запрос на получение статуса беженца в Германии и сейчас проживает в центре временного размещения в районе Варендорф в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает газета Westfälische Nachrichten со ссылкой на местные власти.
"Причина подачи ходатайства о предоставлении убежища нам неизвестна", — заявил представитель властей Варендорфа Ральф Хольтштиге.
По данным издания, в центрах временного размещения женщина неоднократно сталкивалась с враждебным отношением со стороны своих соотечественников.
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