В Бангладеш жертвами проливных дождей стали более 30 человек

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Приливные дожди обрушились на юго-восток Бангладеш в понедельник, жертвами непогоды стали 35 человек, многие погибли в результате схода оползней, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Как заявил агентству представитель управления в чрезвычайных ситуациях Бангладеш Реаз Ахмед (Reaz Ahmed), число погибших может увеличиться. По его словам, спасатели пытаются попасть в труднодоступные районы, пострадавшие в результате стихии.
Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. При этом оползни, вызываемые ливнями, нередко уносят десятки человеческих жизней.