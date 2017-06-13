В Бангладеш жертвами проливных дождей стали более 30 человек

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Приливные дожди обрушились на юго-восток Бангладеш в понедельник, жертвами непогоды стали 35 человек, многие погибли в результате схода оползней, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Сильные ливни начались в юго-восточной части Бангладеш утром в понедельник, больше всего в результате непогоды пострадали округа Рангамати и Бандарбан. В пострадавших районах не работает телефонная связь, нарушено движение транспорта. По данным полиции, в районе Рангамати погибли четыре военных.

Как заявил агентству представитель управления в чрезвычайных ситуациях Бангладеш Реаз Ахмед (Reaz Ahmed), число погибших может увеличиться. По его словам, спасатели пытаются попасть в труднодоступные районы, пострадавшие в результате стихии.

Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. При этом оползни, вызываемые ливнями, нередко уносят десятки человеческих жизней.