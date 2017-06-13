В ДТП на юго-востоке Таиланда погибли шесть человек

БАНГКОК, 13 июн – РИА Новости. Шесть человек погибли, 11 получили ранения в лобовом столкновении микроавтобуса и пикапа в провинции Сакео на юго-востоке Таиланда, сообщает во вторник интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

ДТП произошло около 6 утра во вторник (02.00 мск). Микроавтобус, перевозивший гастарбайтеров, неожиданно врезался в разделительный бордюр автотрассы, соединяющей провинции Чантхабури и Сакео, перелетел на встречную полосу и столкнулся с пикапом, сообщает издание.

Водитель микроавтобуса и одна из пассажирок, гражданка Вьетнама, скончались на месте, еще двое пассажиров умерли в больнице, в которую их доставили чрезвычайные службы сразу после аварии. Водитель и пассажир пикапа также скончались на месте, говорится в сообщении.