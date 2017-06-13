В ООН сообщили, сколько мирных жителей погибли в Донбассе за три месяца

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Тридцать шесть мирных жителей погибли с середины февраля по середину мая 2017 года в Донбассе в результате военной операции, 157 получили ранения, заявила на брифинге во вторник представитель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

"С 16 февраля по 15 мая 2017 года мониторинговая миссия ООН по правам человека зарегистрировала 193 гражданских лица, которые пострадали от конфликта на Украине, 36 погибли, 157 получили ранения. Это на 48% больше, чем в предыдущий отчетный период и на 70% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В 41% случаях гибель была спровоцирована минами и боеприпасами, которые не разорвались", — заявила Фрейзер.