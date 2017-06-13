Американские сенаторы договорились о новых санкциях против России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американские сенаторы от обеих партий договорились о новых санкциях против России за ее "вмешательство" в выборы в США и за ее действия в Сирии и на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на заявление, опубликованное в понедельник вечером представителями двух сенатских комитетов.

Новые санкции будут нацелены на "нарушителей прав человека", поставщиков оружия правительству Башара Асада, а также тех, кто был задействован в "злонамеренной киберактивности в пользу правительства России", говорится в заявлении.

Кроме того, сенат намерен закрепить меры, уже введенные против России ранее, в том числе те, что были направлены на энергетический сектор страны.

"Систематизируя уже введенные санкции и требуя от конгресса проверки любого решения по их ослаблению или отмене, мы гарантируем, что США продолжат наказывать президента Путина за его безрассудные и дестабилизирующие действия" — заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Эта договоренность не означает, что решение по новым мерам против России принято окончательно. Сенаторы будут голосовать за или против них в четверг после процедурного голосования в среду. Затем санкции должны будут одобрить в Палате представителей, а уже после этого — в Белом доме.

Антироссийские меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. Он может быть принят уже на этой неделе. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

Первые санкции США наложили на Россию еще в 2014 году на фоне конфликта на Украине. В ответ Москва ввела продовольственное эмбарго, ограничивающее импорт товаров из стран, поддержавших антироссийские меры.

В этом году многие американские политики заявляли о готовности ввести новые санкции против России за "вмешательство" в выборы в США, расследованием которого сейчас занимаются сразу несколько американских комитетов и ведомств. Убедительных доказательств того, что Москва каким-то образом влияла на избирательный процесс, предоставлено так и не было.

Глава МИД России Сергей Лавров, узнав о возможном введении новых санкций, отметил, что не собирается реагировать на "каждый чих" Вашингтона.

