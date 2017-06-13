Во Франции мотоцикл проехал несколько километров без водителя

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Французский байкер попал в ДТП и упал на дорогу, однако его мотоцикл продолжил движение и проехал самостоятельно несколько километров, прежде чем его остановил патруль, пишет газета Le Parisien.

Инцидент произошел на трассе A4 недалеко от города Мезон-Альфор. Мотоциклист столкнулся с автомобилем и выпал из сиденья. Водитель машины отвез его в больницу.

Оставшийся без водителя мотоцикл сняли на видео и выложили в сеть удивленные очевидцы. Так как на транспортном средстве не было никаких следов аварии, пользователи соцсетей ломали голову, каким образом байк вообще оказался на дороге. Кто-то даже предположил, что мотоциклом управляет "призрачный гонщик".