Обнаруженный в районе THAAD беспилотник принадлежал КНДР, заявили в Сеуле

ТОКИО, 13 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Военные Южной Кореи заявили, что обнаруженный на прошлой неделе в районе дислокации новой противоракетной системы THAAD беспилотник является северокорейским беспилотником-шпионом, сообщило агентство Ренхап.

Южнокорейские военные обнаружили разбившийся маленький беспилотник в горах недалеко от места дислокации противоракетной системы THAAD. Он был оснащен камерой Sony. Анализ содержимого его памяти объемом 64 гигабайта показал, что беспилотник фотографировал в районе размещения THAAD.

"Подтверждено, что он фотографировал на месте дислокации THAAD в районе Сонджу", — сообщил журналистам представитель министерства обороны Южной Кореи.

В прошлом году Южная Корея приняла решение разместить у себя американскую систему заатмосферного перехвата ракет. Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.

В апреле первые элементы системы заатмосферного перехвата баллистических ракет были установлены на месте дислокации в бывшем гольф-клубе в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время первичные оперативные функции система способна выполнять уже сейчас.